رئيس الجمهورية يؤكد ضرورة الحفاظ على رصانة التعليم الأكاديمي والاهتمام باحتياجات الأساتذة والطلبة/موسع

2021/08/23 | 14:45 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ أكد رئيس الجمهورية برهم صالح، ضرورة الحفاظ على رصانة التعليم الأكاديمي والاهتمام باحتياجات الأساتذة والطلبة.وشدد خلال لقائه وزير التعليم العالي والبحث العلمي نبيل كاظم عبد الصاحب على ضرورة حماية رصانة التعليم الأكاديمي والاستقلالية العلمية للجامعات، ودعم مختلف الاختصاصات العلمية والثقافية وتوسيعها طبقا لتطورات العصر، والاهتمام باحتياجات الأساتذة والطلبة وتذليل العقبات والمشاكل أمامهم.وأضاف أن للجامعات العراقية سمعةً طيبةً في المحافل الدولية، رغم المصاعب التي واجهتها في الفترات السابقة، داعياً إلى تعزيز التعاون مع الجامعات العالمية والاستفادة من الخبرات الدولية، من أجل أن تكون الجامعات العراقية في مصاف قريناتها في دول العالم.من جانبه، قدم الوزير شكره لتوجيهات رئيس الجمهورية، مستعرضاً سير عمل الوزارة وخططها المستقبلية والتحديات التي تواجه قطاع التعليم العالي في البلاد./انتهى7

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