أفغانستان.. الجيش الأميركي أجلى أكثر من 10 آلاف شخص من كابل الأحد

2021/08/23 | 15:19 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مسؤول في البيت الأبيض، اليوم الاثنين، إن الجيش الأميركي نقل جوا نحو عشرة آلاف شخص خارج كابل خلال 24 ساعة يوم أمس الأحد، وإن 61 طائرة تابعة للتحالف ساعدت في إجلاء قرابة 5900 شخص.

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