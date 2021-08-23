2021/08/23 | 15:24 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- احتساب الطلبة والملاكات التدريسية غائبين في حال عدم جلب كارت التلقيح او فحص PCR.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التعليم تصدر أمراً مفاجئا يخص كوادرها والطلبة) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التعليم تصدر أمراً مفاجئا يخص كوادرها والطلبة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).