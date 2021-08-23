التعليم تقرر احتساب الطلبة والملاكات غائبين في حال عدم جلب كارت لقاح كورونا

2021/08/23 | 15:25 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد ـ واع قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الإثنين، احتساب الطلبة والملاكات التدريسية متغيبين في حال عدم جلب كارت التلقيح من كورونا.وبحسب وثيقة تلقتها وكالة الأنباء العراقية (واع)، فإن "الوزارة قررت عدم السماح بدوام الطلاب والعاملين والهيئات التدريسية في المعاهد والكليات والجامعات الحكومية والأهلية كافة وعدهم غياباً إن لم يجلبوا كارت التلقيح".وأضافت أن "القرار يتضمن جلب فحص PCR سالب أسبوعياً لغير المشمولين باللقاح أو المصابين خلال ثلاثة أشهر السابقة معززة بالتقارير الطبية من اللجان المختصة"، مشيرة إلى أن "القرار يعد نافذاً بدءاً من شهر أيلول المقبل".

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