عمليات بغداد تعلن اعتقال ثلاثة متهمين بالإرهاب و 19 بجرائم أخرى

2021/08/23 | 15:28 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت قيادة عمليات بغداد، الاثنين، القبض على 22 متهما، بعضهم بجرائم إرهابية.

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وقالت القيادة في بيان تلقى "ناس"، (23 آب 2021)، إنه "تواصل الأجهزة الأمنية والوكالات الاستخبارية جهودها في ملاحقة فلول عصابات داعش الإرهابية، والخارجين على القانون، وبتنسيق استخباري عال المستوى مع قسم استخبارات وأمن عمليات بغداد تمكنت قوة من مديرية استخبارات ومكافحة إرهاب بغداد من إلقاء القبض على متهمين اثنين وفق المادة (4/1) إرهاب بعد كمين محكم نصب لهم في جنوبي شرق بغداد".

وأضافت، "وتمكنت قوة من اللواء 44 فرقة المشاة الحادية عشرة من إلقاء القبض على متهم وفق المادة (4/1) إرهاب، شمالي شرق بغداد، فضلاً عن اعتقال 9 متهمين وفق مواد قانونية مختلفة من قبل قطعات الفرقة أعلاه".وتابعت، "وتمكنت المفارز المشتركة في قيادة عمليات بغداد من إلقاء القبض على 4 متهمين بتهم بترويج المخدرات، وانتحال صفة رسمية، وضبط 20 ملغرام من مادة الكريستال،21 حبة مخدرة، وجهازي تعاطي المخدرات، و13 مسدساً، و5 بنادق، و217 إطلاقة عتاد مختلفة".

وبينت، "فيما تمكنت قطعات الفرقة الأولى والثانية شرطة اتحادية من اعتقال 6 متهمين بالسرقة، وترويج المخدرات، واتلاف مواد منتهية الصلاحية، ومصادرة أسلحة وأعتدة مختلفة خلال عمليات بحث وتفتيش ضمن قاطع المسؤولية".

وأشارت إلى أنه "تمكنت دوريات نجدة الكندي التابعة إلى مديرية شرطة نجدة بغداد من القبض على متهمين إثنين بترويج المخدرات وضبط بحوزتهما مواد مخدرة، وأجهزة تعاطي المخدرات".

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