2021/08/23 | 15:33 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

انخفض مؤشر البورصة، الاثنين، بنسبة 0.67%.

وجرى خلال جلسة اليوم تداول 581,5 مليون سهم بقيمة 525,4%.

وتصدرت شركة الوطنية لصناعات الاثاث الشركات الرابحة فيما تصدرت شركة المصرف المتحد الشركات الخاسرة.

بدورهم، باع المستثمرون الاجانب 61 مليون سهم بقيمة 138 مليون دينار بعد تنفيذ 73 صفقة على اسهم ست شركات.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مؤشر البورصة ينخفض في الجلسة الثانية) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مؤشر البورصة ينخفض في الجلسة الثانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).