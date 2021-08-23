مقاربة جديدة لمعادلة آينشتاينية قديمة - جواد بشارة

#جواد_بشارة مقاربة جديدة لمعادلة آينشتاينية قديمة تفسر الثقوب الدودية والجاذبية الكموميةتشير معادلة "أينشتاين" الجديدة إلى أن الثقوب الدودية تحمل مفتاح الجاذبية الكمومية تلخص معادلة ER = EPR أدلة جديدة لفهم التشابك الكمومي والزمكان.
رسم توضيحي لثقب دودي الثقوب الدودية ، الأنفاق عبر نسيج الزمكان تربط مواقع متباعدة على نطاق واسع ، وقد تنبأت بها نظرية النسبية العامة لأينشتاين.
يعتقد بعض علماء الفيزي ......
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