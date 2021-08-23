تعرّف على المشمولين.. الرافدين يطلق وجبة جديدة من السلف في فروعه كافة

2021/08/23 | 15:47 - المصدر: بغداد اليوم

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اطلق مصرف الرافدين وجبة جديدة من سلف الموظفين ومنتسبي القوات الامنية والمتقاعدين.

وقال مصدر في المصرف لـ (بغداد اليوم)، ان "التقديم على السلف يكون عن طريق فروع المصرف المنتشرة في بغداد والمحافظات".

وأشار الى ان "الفروع مازالت مستمرة في استقبال طلبات معاملات الترويج عن السلف للموظفين ومنتسبي القوات الامنية".

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