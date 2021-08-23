صحة الرصافة: غدا افتتاح ٢٥ منفذا تلقيحا جديدا في مركز الحياة بمستشفى ابن القف

2021/08/23 | 15:47 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / تستعد دائرة صحة بغداد الرصافة ، لافتتاح 25 منفذا تلقيحا جديدا للمواطنين في مستشفى ابن القف يوم غد الثلاثاء .وذكرت دائرة صحة الرصافة انها اكملت التحضيرات لافتتاح 25 منفذا تلقيحا جديدا بمركز الحياة في مستشفى ابن القف "، واشارت الى ان " المنافذ الجديدة ستكون بواقع 15منفذا صباحيا ، و10 منافذ مسائية يكون عملها بعد الدوام الرسمي في جميع ايام الاسبوع "./انتهى5

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