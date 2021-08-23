عضو في حركة رشاد.. إسبانيا تسلم الجزائر

2021/08/23 | 15:50 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سلمت السلطات الإسبانية الجزائر، ناشطا متهما بـ"الانتماء الى جماعة إرهابية"، صدرت بحقه مذكرة توقيف دولية، مع ثلاثة ناشطين آخرين، بحسب ما أفاد مصدر قضائي وكالة فرانس برس.

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