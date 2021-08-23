2021/08/23 | 15:52 - المصدر: عين العراق

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الأثنين 23 أغسطس 2021 | 03:51 مساءً

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التخطيط: الجامعات الحكومية لم تعد قادرة على استيعاب المتخرجين من الدراسة الاعدادية

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