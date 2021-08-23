التعليم تقرر إحتساب الطلبة والملاكات غائبين في حال عدم جلب كارت اللقاح

2021/08/23 | 15:53 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الاثنين، إحتساب الطلبة والملاكات متغيبين في حال عدم جلب كارت اللقاح المضاد لكورونا.وذكرت الوزارة في وثيقة حصل عليها “النور نيوز”، انها “قررت عدم السماح بدوام الطلاب والعاملين والهيئات التدريسية في المعاهد والكليات والجامعات الحكومية والأهلية كافة وعدهم غياباً إن لم يجلبوا كارت التلقيح”.وأضافت، …

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