بغداد: 22 متهما بينهم بجرائم إرهابية في قبضة رجال الامن

2021/08/23 | 15:55 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تكنت دوريات نجدة الكندي التابعة إلى مديرية شرطة نجدة بغداد من القبض على متهمين إثنين بترويج المخدرات .

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