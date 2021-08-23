ما هي الغرفة التي قد تكون الأقذر في المنزل؟

2021/08/23 | 15:56 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عندما يتعلق الأمر بالجراثيم، فإن المطبخ في منافسة مع الحمام للقب "المكان الأقذر في منزلك".ولكن مع قليل من الحذر، يمكنك تجنب مواجهة سيئة مع الفيروسات أو البكتيريا

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