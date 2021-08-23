اجتماع أمني رفيع يناقش أوضاع الطارمية (صور)

2021/08/23 | 16:06 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الاثنين، عن عقد اجتماع أمني موسع لمناقشة الوضع الأمني في قضاء الطارمية شمالي العاصمة بغداد.

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