2021/08/23 | 16:06 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أكدت وزارة الخارجية، اليوم الإثنين، أن الوفود الدبلوماسية ستوفر استجابة عاجلة للعالقين في ليتوانيا ولاتيفيا.وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف، في تصريح صحفي إن “وفود الوزارة الدبلوماسية، ستوفر استجابة عاجلة للعالقين في ليتوانيا ولاتيفيا”، مشيراً إلى أن “الوزارة تهدف إلى العودة الطوعية للعراقيين، وتقديم الدعم الإنساني، وتيسير منح جوازات العبور”.وأضاف، أن “التنسيق […]

ظهرت المقالة الصحاف: وفودنا الدبلوماسيّة ستوفر استجابة عاجلة للعالقين في ليتوانيا ولاتيفيا أولاً على الايام نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحاف: وفودنا الدبلوماسيّة ستوفر استجابة عاجلة للعالقين في ليتوانيا ولاتيفيا) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحاف: وفودنا الدبلوماسيّة ستوفر استجابة عاجلة للعالقين في ليتوانيا ولاتيفيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).