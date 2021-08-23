2021/08/23 | 16:07 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، الموقف الوبائي والتلقيحي اليومي لفيروس كورونا في العراق.وسجلت الصحة العراقية، 7151 إصابة جديدة بكورونا وتماثل 9142 حالة للشفاء و78 حالة وفاة في عموم البلاد.وأشارت الى تلقي 111175 شخصاً للقاح كورونا في يوم واحد.

ظهرت المقالة كورونا في العراق..



أكثر من 7 آلاف إصابة جديدة و78 وفاة أولاً على النور نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كورونا في العراق.. أكثر من 7 آلاف إصابة جديدة و78 وفاة) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كورونا في العراق.. أكثر من 7 آلاف إصابة جديدة و78 وفاة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).