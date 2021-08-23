اختيار النائب زياد الجنابي رئيسا لتحالف تقدم في بغداد

2021/08/23 | 16:10 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اختار تحالف تقدم، اليوم الاثنين، النائب زياد الجنابي رئيسا له في العاصمة بغداد.وقال بيان مقتضب اطلعت عليه “تقدم” ان “قيادة تحالف تقدم، قررت اختيار النائب زياد الجنابي ليكون رئيسا للتحالف في العاصمة بغداد”.

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