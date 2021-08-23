2021/08/23 | 16:10 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني اعلنت خلية الإعلام الحكومي، اليوم الاثنين، اتخاذ إجراءات فورية لمعالجة شحة المياه في محافظة ديالى.وذكرت الخلية في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، انه “نتيجة انحسار وتراجع الأمطار خلال هذا […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الموارد المائية تتخذ إجراءات فورية لمعالجة شحة المياه بديالى المركز الخبري الوطني.

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