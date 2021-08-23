الكهرباء العراقية تعلن وصول الإنتاج لرقم غير مسبوق وتضع خطة لتحسين ساعات التجهيز

2021/08/23 | 16:10 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أعلنت وزارة الكهرباء العراقية، اليوم الاثنين، عن المشاريع الكبرى لتحسين واقع الطاقة الكهربائية، مبينة أنها رصدت خطة خمسية بشأن ذلك، فيما أشارت إلى أن إنتاجها من الطاقة بلغ 21145 ميغا واط.وقال المتحدث بأسم الوزارة أحمد موسى لوكالة الانباء …

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