العراق: اصابة قائد امني كبير اثر هجوم لداعش

2021/08/23 | 16:10 - المصدر: NRT عربية

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افاد مصدر امني، الاثنين، بإصابة معاون مدير استخبارات صلاح الدين بنيران قناص خلال عملية امنية في اطراف المحافظة.

وقال المصدر لـNRTعربية (23 اب 2021)، ان قوات من قيادة شرطة صلاح الدين والحشد الشعبي لواء 88 شنت عمليات امنية لتطهير جلام الدور والعيث شرقي صلاح الدين واشتبكوا مع عناصر داعش "الارهابي".

واضاف المصدر ان "العميد الركن محمد حامد معاون مدير استخبارات صلاح الدين اصيب برصاصة قناص خلال الاشتباكات،" مشيرا الى "مطاردة عناصر داعش بحملات تمشيط شاملة افضت الى هروب عناصر داعش وعودة القطعات الامنية."

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