2021/08/23 | 16:17 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني مددت نيوزيلندا، اليوم الاثنين، الإغلاق الوطني الذي فرضته لاحتواء البؤرة الجديدة لوباء كوفيد-19، فيما قالت رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن إن تفشي المتحور “دلتا” لم يبلغ ذروته بعد.وقالت أرديرن إن “الانتشار […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص نيوزيلندا..



تمديد الإغلاق وتفشي دالتا “لم يصل إلى ذروته” بعد المركز الخبري الوطني.

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