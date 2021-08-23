إصابة ضابط رفيع برصاص قناص 'داعشي' في صلاح الدين

2021/08/23 | 17:12 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمني، اليوم الاثنين، بإصابة ضابط رفيع المستوى، برصاص قناص داعشي في محافظة صلاح الدين.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "العميد الركن محمد حامد معاون مدير استخبارات محافظة صلاح الدين أصيب اليوم، برصاصة قناص خلال اشتباكات مع عناصر من تنظيم داعش".وأشار إلى أن "الاشتباكات لا زالت جارية حتى الآن في صلاح الدين".

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