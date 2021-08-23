بينهم بالارهاب ..عمليات بغداد تقبض على عدد من المطلوبين

2021/08/23 | 17:12 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم الاثنين، عن القاء عمليات بغداد القبض على عدد من المتهمين المطلوبين وفق مواد قانونية مختلفة بينهم 3 بالإرهاب.

وقالت الخلية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "الأجهزة الأمنية والوكالات الاستخبارية تواصل جهودها في ملاحقة فلول عصابات داعش الإرهابية، والخارجين عن القانون، حيث تمكنت قوة من مديرية استخبارات ومكافحة إرهاب بغداد من إلقاء القبض على متهمين اثنين وفق المادة "4/1" إرهاب بعد كمين محكم نصب لهما جنوب شرقي بغداد".

واضافت ان "قطعات اللواء 44 التابع لفرقة المشاة الحادية عشر تمكنت من إلقاء القبض على متهم وفق المادة "4/1" إرهاب، شمال شرقي بغداد، فضلا عن القبض على 9 متهمين مطلوبين وفق مواد قانونية مختلفة من قبل قطعات الفرقة ذاتها".واشارت الخلية الى ان "المفارز المشتركة في قيادة عمليات بغداد تمكنت من إلقاء القبض على 4 متهمين بتهم ترويج المخدرات، وانتحال صفة رسمية، وضبط مواد وحبوب مخدرة وجهازي تعاطي و13 مسدساً، و5 بنادق، و217 إطلاقة عتاد مختلفة الأنواع".

وبينت ان "قطعات الفرقة الأولى والثانية شرطة اتحادية تمكنت من القاء القبض على 6 متهمين بالسرقة، وترويج المخدرات، واتلاف مواد منتهية الصلاحية، وصبط أسلحة وأعتدة مختلفة خلال عمليات بحث وتفتيش ضمن قواطع المسؤولية".واوضحت الخلية انه "على صعيد أمني آخر تمكنت دوريات نجدة الكندي التابعة إلى مديرية شرطة نجدة بغداد من القاء القبض على متهمين وضبط بحوزتهما مواد مخدرة، واجهزة تستخدم لتعاطي المخدرات".

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