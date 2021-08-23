طيران الجيش يقتل إرهابيين أصابوا منتسبين اثنين في صلاح الدين

2021/08/23 | 17:12 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الاثنين، مقتل ثلاثة إرهابيين بغارة جوية في صلاح الدين.

وقالت الخلية في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إنه "بمتابعة من قبل قيادة القوات البرية، نفذت قوة من قيادة عمليات صلاح الدين واجب تفتيش في مكان الضربات الجوية التي نفذتها طائرات التحالف الدولي، يوم أمس، على مخبأ كان يستخدم من قبل عناصر عصابات داعش الإرهابية في منطقة العيث شمالي مدينة تكريت".

وأضافت، أنه "خلال العملية تم العثور على مخبأ آخر في نفس المكان بداخله ثلاثة إرهابيين، قاموا بإطلاق النار بواسطة قناص على القوة المنفذة للواجب، مما ادى الى اصابة مقاتلين اثنين بجروح بسيطة، حيث تمكن ابطال طيران الجيش المساند للقوة من تدمير المخبأ بالكامل وقتل من فيه من العناصر الارهابية".

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