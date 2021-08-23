الرشيد يطلق وجبة سلف جديدة

2021/08/23 | 17:12 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلن مصرف الرشيد، اليوم الاثنين، إطلاق وجبة جديدة من سلف منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية والموظفين وكذلك المتقاعدين.

ودعا المكتب الاعلامي للمصرف، في بيان صحفي، المستفيدين كافة ممن تصلهم رسائل نصية إلى “مراجعة فروع المصرف او مكاتب الدفع الالكتروني لاستلام المبلغ”.

وأضاف، أن “العمل مستمر على رفع المبالغ في ارصدة المسجلين على السلف من خلال التطبيق الخاص بالمصرف”.

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