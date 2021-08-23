قتلى وجرحى بمداهمة أمنية في صلاح الدين

2021/08/23 | 17:12 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت خلية الاعلام الامني، الاثنين، مقتل 3 ارهابيين وإصابة مقاتلين اثنين من القوات الامنية بجروح بسيطة بعد مداهمة مخبأ في صلاح الدين.

وقالت الخلية في بيان اليوم، (23 اب 2021) انه "بمتابعة من قبل قيادة القوات البرية، نفذت قوة من قيادة عمليات صلاح الدين واجب تفتيش في مكان الضربات الجوية التي نفذتها طائرات التحالف الدولي، يوم أمس، على مخبأ كان يستخدم من قبل عناصر عصابات داعش الإرهابية في منطقة العيث شمالي مدينة تكريت".

وأضاف البيان، "وخلال العملية تم العثور على مخبأ آخر في نفس المكان بداخله ثلاثة إرهابيين، قاموا بإطلاق النار بواسطة قناص على القوة المنفذة للواجب، مما ادى الى اصابة مقاتلين اثنين بجروح بسيطة، حيث تمكن ابطال طيران الجيش المساند للقوة من تدمير المخبأ بالكامل وقتل من فيه من العناصر الارهابية".

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