2021/08/23 | 17:16 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص رئاسة البرلمان تعلن عقد جلسة خاصة لدعم تخصيصات مجلس الدولة المركز الخبري الوطني.

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