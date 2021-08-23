2021/08/23 | 17:20 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - خاص

في كل موضوع يهم الشعب ويحاول أن يجلي جزءا من المعاناة ترى الفساد والفاسدين يقفون حائلا بوجهه، وليس آخر هذه الملفات موضوع "السلة الغذائية" الذي بات يزعج بعض الجهات التي اشترت عددا من الاقلام المأجورة لإفشال هذه التجربة.

وتقول مصادر لـ(بغداد اليوم) إن "ممارسات انطلقت من عدد من اصحاب العقود الوهمية في الشركة العامة لتجارة الحبوب، وذلك من خلال الضغط على عدد من الإعلاميين والصحفيين لتزييف نجاح مشروع السلة الغذائية في العراق".

وأضافت المصادر، ان "الضغط بدأ بعد استلام المواطنين في العراق السلة الغذائية التي تضمنت زيادة ثلاث مواد وهي البقوليات بشقيها الحمص والفاصولياء فضلاً عن مادة معجون الطماطم ".

وأشارت الى ان "حملة التسقيط ضد مشروع السلة الغذائية انطلقت بعد استلام المواطنين للسلة المتكونة من الزيت والسكر والحمص والفاصوليا ومعجون الطماطم الرز البسمتي والتي تم استيرادها من افضل المناشئ العالمية، والرضا الذي تحقق من المواطن العراقي بعد مشاكل واجهتها تجهيز البطاقة التموينية ولسنوات عدة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بغداد اليوم تتحرى أسرار "السلة الغذائية".. جهات تحاول إفشال التجربة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بغداد اليوم تتحرى أسرار "السلة الغذائية".. جهات تحاول إفشال التجربة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).