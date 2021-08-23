لائحـة رفع رواتب الموظفين للدوائر الموطنة مع مصرف الرافدين

2021/08/23 | 17:20 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / تنشر الوكالة الوطنية العراقية للانباء ، لائحـة الدوائر الحكومية الرسمية التي تم رفع رواتب موظفيهـا لشهر آب ، والموطنة رواتبهم مع مصرف الرافدين ، كما اعلنتها وزارة المالية .ديوان الوقف الشيعي - الامانة العامة للعتبة الكاظمية المقدسةديوان الوقف الشيعي - العتبة العلوية المقدسةوزارة الاتصالات - الشركة العامة للاتصالات والمعلوماتيةمديرية الماء العامةمديرية ماء محافظة كركوكمديرية ماء محافظة صلاح الدينوزارة الصناعة والمعادن - معمل ادوية سامراءوزارة الصناعة والمعادن - الشركة العامة لصناعة الادوية والمستلزمات الطبية - نينوى.وزارة الصناعة والمعادن - الشركة العامة للصناعات التعدينية.وزارة الصناعة والمعادن - مصنع القطنيةوزارة الصناعة والمعادن - الشركة العامة لكبريت المشراقوزارة الصناعة والمعادن - الشركة العامة لصناعة الألبسة الرجالية - نجفوزارة الصناعة والمعادن - هياة البحث والتطوير الصناعيوزارة الصناعة والمعادن - شركة ديالى العامةالشركة العامة لصناعة النسيج والجلود - مصنع الصوفيةوزارة الصناعة والمعادن - مصنع السكر - ميسانوزارة الصناعة والمعادن - مصنع السكر - نينوىوزارة الصناعة والمعادن - الشركة العامة لصناعة الاسمدة الجنوبيةوزارة الصناعة والمعادن - مصنع منسوجات واسطوزارة الصناعة والمعادن - مصنع منسوجات بابلوزارة الصناعة والمعادن - مصنع منسوجات الموصلوزارة النفط - شركة نفط الشمالوزارة النفط - شركة مصافي - الشمالوزارة النفط - شركة الحفر العراقية - كركوكوزارة النفط - شركة المشاريع النفطيةوزارة النفط - شركة غاز الشمالوزارة النفط - شركة توزيع المنتجات النفطية - هيأة توزيع بغدادوزارة النفط - شركة توزيع المنتجات النفطية - كركوكوزارة النفط - شركة توزيع المنتجات النفطية - صلاح الدينوزارة النفط - شركة توزيع المنتجات النفطية - الانباروزارة النفط - شركة الحفر العراقية - بغدادوزارة النفط - معهد التدريب النفطي - بيجيوزارة النفط - الشركة العامة للمعدات الهندسية الثقيلةوزارة النفط - المركز الثقافي النفطيوزارة المالية - مديرية خزينة محافظة النجفوزارة المالية - مديرية خزينة محافظة نينوىوزارة المالية - مديرية خزينة محافظة ذي قاروزارة المالية - مديرية خزينة محافظة الانبارالشركة العامة للسمنت العراقية - مقر معاونية السمنت الجنوبيةالشركة العامة للسمنت العراقية - معمل سمنت السماوةالشركة العامة للسمنت العراقية - معمل سمنت بابلالشركة العامة للسمنت العراقية - معمل سمنت كركوكالشركة العامة للسمنت العراقية - معمل سمنت النجفالشركة العامة للسمنت العراقية - معمل سمنت كربلاءوزارة الاعمار والاسكان - شركة الفاو الهندسية العامةوزارة المالية - دائرة عقارات الدولة - نينوىوزارة المالية - الهيئة العامة للضرائب - المثنىالامانة العامة لمجلس الوزراء - الدائرة الادارية والماليةواعلنت وزارة المالية رسميا ، امس الاحد ، اطلاق تمويل رواتب الموظفين لشهر آب الجاري./انتهى5

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