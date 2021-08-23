نادي الحشد يحقق ستة اوسمة للعراق بختام دورة رياضية مقامة في سوريا

2021/08/23 | 17:20 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/رفع نادي الحشد الشعبي الرياضي رصيده الى ستة اوسمة في ختام دورة جريح الوطن الرياضية الأولى التي اقيمت في سوريا.وذكر بيان لمديرية اعلام الحشد الشعبي " ان نادي الحشد حصد في اليوم الاول للدورة ميداليتين ذهبيتين، إذ تمكن السباح احمد قاسم من احراز ميداليتين الاولى في فعالية 25 مترا سباحة على الظهر وفعالية سباحة 25 مترا صدر، فيما احرز السباح عمر عماد ميداليتين ذهبيتين ايضا في فعالية 50 مترا حرة وفعالية 25 مترا فراشة".واضاف البيان " ان السباح مصطفى توفيق اضاف ميداليتين برونزيتين للعراق في فعالية سباحة 50 مترا حرة وفعالية 25 مترا صدر".يذكر أن نادي الحشد الشعبي شارك في هذه الدورة ممثلا عن العراق بحضور أكثر من 90 رياضيا يمثلون دول سوريا والعراق وروسيا"./انتهى ح

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