مقتل 3 إرهابيين في صلاح الدين بقصف جوي لطيران الجيش

2021/08/23 | 17:21 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الاثنين، مقتل 3 إرهابيين في محافظة صلاح الدين خلال قصف جوي لطيران الجيش.وأوضحت خلية الاعلام الأمني في بيان، أنه “بمتابعة من قبل قيادة القوات البرية، نفذت قوة من قيادة عمليات صلاح الدين واجب تفتيش في مكان الضربات الجوية التي نفذتها طائرات التحالف الدولي، يوم أمس، على مخبأ كان […]

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