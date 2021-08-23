2021/08/23 | 17:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#موسى_راكان_موسى لا يتحدد نمط الإنتاج بمظهر معين ..



كما أن القول بـ"جوهر" نمط الإنتاج ليس إلا لغط ؛ كل من يتكلم عن "جوهر" نمط الإنتاج فهو يتكلم عن مظهر معين .كيف يتحدد نمط الإنتاج ؟يتحدد من خلال تركيبة العلاقات [الروابط] الكائنة بالمجتمع ..



ضمن البنيتين التحتية و الفوقية و ما بينهما ؛ العلاقات الطبقية جزء منها و لا تختزل فيها ــ إذا التحديد ليس بالتحديد البسيط الساذج و لا المختزل بمظهر معين كما جرت ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صمود و زوال .. الرأسمالية 9 - موسى راكان موسى) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صمود و زوال .. الرأسمالية 9 - موسى راكان موسى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).