صمود و زوال .. الرأسمالية 9 - موسى راكان موسى

#موسى_راكان_موسى لا يتحدد نمط الإنتاج بمظهر معين ..
كما أن القول بـ"جوهر" نمط الإنتاج ليس إلا لغط ؛ كل من يتكلم عن "جوهر" نمط الإنتاج فهو يتكلم عن مظهر معين .كيف يتحدد نمط الإنتاج ؟يتحدد من خلال تركيبة العلاقات [الروابط] الكائنة بالمجتمع ..
ضمن البنيتين التحتية و الفوقية و ما بينهما ؛ العلاقات الطبقية جزء منها و لا تختزل فيها ــ إذا التحديد ليس بالتحديد البسيط الساذج و لا المختزل بمظهر معين كما جرت ......
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