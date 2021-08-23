المؤرخ أبو المحاسن (813 :874 ) الذى كان من أكابر المجرمين ( 2 من 2 ) - أحمد صبحى منصور

2021/08/23 | 17:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#أحمد_صبحى_منصور الباب التمهيدى : عن الدولة المملوكية ومؤرخيها وما قبل السلطان برسباى الفصل الثانى :( مؤرخو عصر برسباى )أمثلة للخلاف بين أبى المحاسن ( الذى ينتمى لأكابر المجرمين ) وشيخه المقريزى ( الذى لم يكن من المجرمين )المثال الثانى 1 ـ بعد سنوات من الصراع انتصر برسباى على خصمه جانبك الصوفى ، وسنعرض لذلك بالتفصيل حسب السنوات .



وصلت رأس جانبك الصوفى الى برسباى في القلعة في 17 جمادى الأولى عام 8 ......





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