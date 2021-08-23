الكعبي يوعز بتشكيل لجنة داخل مجلس النواب تعنى بالتشريعات

2021/08/23 | 17:25 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أوعز النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي، اليوم الاثنين، بتشكيل لجنة داخل مجلس النواب تعنى بالتشريعات على ان يكون مجلس الدولة ممثلاً رئيسياً فيها.وجاء في بيان لمكتبه تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “الكعبي استقبل رئيس مجلس الدولة كريم خصباك ونائبيه وعدداً من أعضاء المجلس، بحضور المستشار القانوني لمجلس النواب …

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