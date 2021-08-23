إعتقال عدد من المتهمين بالارهاب والمخدرات وضبط أسلحة في بغداد

2021/08/23 | 17:25 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيو/ بغداد أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الاثنين، إعتقال عدد من المتهمين بقضايا الارهاب والمخدرات والسرقة، فيما ضبطت أسلحة وأجهزة تعاطي المخدرات.وقالت قيادة العمليات في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “تواصل الأجهزة الأمنية والوكالات الاستخبارية جهودها في ملاحقة فلول عصابات داعش الإرهابية، والخارجين على القانون، وبتنسيق استخباري عال المستوى مع قسم …

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