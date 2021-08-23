2021/08/23 | 17:25 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد وصل وزير الخارجيَّة فؤاد حسين، اليوم الاثنين، إلى العاصمة الروسيّة موسكو، في زيارة رسميَّة تستغرق بضعة أيام.وأوضحت الوزارة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “زيارة وزير الخارجية على رأس وفد العراق تأتي لعقد اجتماع اللجنة العراقـيَّة الروسيَّة المُشترَكة، واللقاء بالمسؤولين وتعزيز آفاق التعاون المُشترَك في المجالات كافة، وبحث عدد …

ظهرت المقالة وزير الخارجيَّة يصل إلى موسكو في زيارة رسميَّة أولاً على النور نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الخارجيَّة يصل إلى موسكو في زيارة رسميَّة) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الخارجيَّة يصل إلى موسكو في زيارة رسميَّة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).