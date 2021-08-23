أراد ان يقتلها الإرهاب.. مدينة عراقية تبعث رسائل سلام عبر المسرح

2021/08/23 | 17:28 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نخبة من نجوم الفن العراقي تشارك في مراسم فعاليات المهرجان.

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