كردستان تضع خطة لتنفيذ شوارع ومشاريع مياه للمناطق الجديدة بأربيل

2021/08/23 | 17:29 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أربيل- واع- ايفان ناصر حسنافتتحت وزارة البلديات والسياحة في إقليم كردستان، اليوم الاثنين، دائرة بلدية في منطقة حصاروك لتقديم الخدمات للأحياء السكنية الجديدة في مدينة أربيل، فيما أعلنت عن خطة لتنفيذ شوارع رئيسة جديدة ومشاريع مياه للمناطق الجديدة.وقال وزير البلديات والسياحة ساسان عوني في مؤتمر صحفي مشترك مع محافظ اربيل اوميد خوشناو حضرته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه "تم تخصيص مبالغ كبيرة لتنفيذ شوراع رئيسة بين مناطق 5- 8 حصاروك"، لافتا إلى أنه "تم افتتاح دائرة بلدية لتقديم الخدمات لمواطني تلك المناطق التي تضم 20 الف قطعة ارض ما بين سكنية وتجارية وغيرها".من جهته أوضح محافظ اربيل اوميد خوشناو، أن "المحافظة وجهت الدوائر ذات العلاقة لايصال الخدمات لجميع المواطنين". وأضاف، أانه "خلال يوم واحد فقط استطعنا تنفيذ 175 طلبا مقدما من المواطنين بخصوص تقديم الخدمات"، مبينا: "نحن بحاجة الى وقت لتقديم خدمات متكاملة لهذه المنطقة التي لم تقدم لها الخدمات الرئيسة من ماء وكهرباء وشوارع وغيرها منذ سنوات طويلة".ودعا خوشناو موطني ومالكي اراضي هذه المناطق "للبدء بتقديم معاملاتهم للبناء بكل اشكاله"، مؤكدا "وجود خطط كبيرة لتأمين المياه مع المناطق الاخرى في اربيل عن طريق اتمام مشروع افراز 4، الذي سيغني عن مياه الابار والاستفادة أكثر من مياه الأنهار".

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