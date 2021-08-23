حزب ’الكربولي’ يجمد عضويته في ’تحالف الخنجر’ ويحدد 3 أسباب (فيديو)

2021/08/23 | 17:32 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلن حزب الحل بزعامة جمال الكربولي، الاثنين، تجميد عضويته في تحالف عزم بقيادة خميس الخنجر.

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وبحسب مقطع مصور، حصل عليه "ناس"، (23 آب 2021)، فقد أعلن "حزب الحل عن تجميد تعامله وعضويته في تحالف عزم الذي يقوده خميس الخنجر".وعلل الحزب "ذلك بسبب القرارات الفردية التي تصدر من رئاسة التحالف، بالاضافة إلى انشغال عزم بتسقيط الرموز السياسية"، مبينا أن "عزم تعمل أيضا على تهميش الأعضاء والاحزاب في تحالفهم".

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