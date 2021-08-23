2021/08/23 | 17:32 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اعلنت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم الاثنين، ضبط (3) حاويات مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد في منفذ ام قصر الشمالي.وذكرت الهيأة في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، ان منفذ ميناء أم قصر الشمالي، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ضبط 3 حاويات مخالفة لشروط الاستيراد في ام قصر الشمالي المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ضبط 3 حاويات مخالفة لشروط الاستيراد في ام قصر الشمالي) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ضبط 3 حاويات مخالفة لشروط الاستيراد في ام قصر الشمالي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).