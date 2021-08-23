الدواء الأميركية تمنح الموافقة الكاملة لاستخدام “فايزر”

2021/08/23 | 17:42 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد منحت إدارة الغذاء والدواء الأميركية، الموافقة الكاملة، لاستخدام لقاح “فايزر” المضاد لكورونا، للأشخاص البالغة أعمارهم 16 عاما فما فوق.وأوضحت مفوضة الإدارة بالإنابة جانيت وودكوك، ان “موافقة إدارة الغذاء والدواء الأميركية على هذا اللقاح تمثل عتبة في وقت نواصل مواجهة وباء كوفيد-19..بينما تلقى ملايين الأشخاص بشكل آمن لقاحات كوفيد-19، ندرك بأنه …

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