ضبط (3) حاويات مخالفة لشروط في ميناء أم قصر الشمالي

2021/08/23 | 17:43 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلنت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم الاثنين، ضبط (3) حاويات مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد في منفذ ميناء أم قصر الشمالي.

وقالت الهيأة في بيان صحفي، “تمكن منفذ ميناء أم قصر الشمالي من ضبط ثلاث حاويات بداخلهما (دراجات نارية ومواد منزلية) مستعمله معدة للتهريب”.

واضافت الهياة، “ضبطت المواد بناء على المعلومات الواردة من جهاز المخابرات الوطني كونها مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد”.

واكدت انه “تم إحالتها للقضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين”.

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