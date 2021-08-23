الصحة تصدر تعليمات جديدة لهذه الجهات وتعلق بشأن المواكب الحسينية

2021/08/23 | 17:43 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت عضو الفريق الطبي والإعلامي في وزارة الصحة، ربى فلاح، الاثنين، أن اعداد الملقحين في العراق وصل الى أكثر من ثلاثة ملايين، في الوقت الحالي.

وقالت فلاح، في تصريح لـ NRTعربية، اليوم (23 آب 2021)، إن "اللقاحات آمنة و تخزن حسب تعليمات منظمة الصحة العالمية وكل المراكز مزودة ببرادات خاصة وتراقب درجات حرارة الخزن بشكل دائمي"، لافتة الى أنه "لم تحدث الى الان أية حالات تلف للقاحات".

وأضافت، أن "هناك توجه لتلقيح الفئات العمرية من 18 عاما وخاصة في المدارس والجامعات، مبينة أن "أخذ اللقحات غير اجبارية للهيئات التدرسية والموظفين، وهم مطالبون بأظهار بطاقة التلقيح أو باجراء مسحة اسبوعيا، لتأكد من عدم الاصابة بالمرض".

وتابعت، أن "البدء بالعام الدراسي الجديد في المدارس والجامعات حضوريا يعتمد على الحالة الوبائية، ليس فقط في المدارس حتى في المؤسسات الاخرى، ويكون القرار باشتراك وزارتي التربية والتعليم العالي بالاضافة الى اللجنة العليا للصحة والسلامة".

وحول المخاوف من ارتفاع اعداد الاصابات خلال اقامة شعائر عاشوراء، قالت حسن إن "الاحترازات الصحية طبقت خلال مراسم محرم، ولانتوقع ارتفاع الحالات"، مشيرة الى أنه "حالات الاصابة إن ظهرت، فأنها تظهر بعد عدة ايام لأن هناك فترة حضانة".

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