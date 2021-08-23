2021/08/23 | 18:30 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انخفاض أعداد الإصابات التي سجلت هذه الأيام لا تعني أننا قد خرجنا من دائرة الخطر.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كورونا.. الصحة: العراق لم يخرج من دائرة الخطر) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كورونا.. الصحة: العراق لم يخرج من دائرة الخطر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).