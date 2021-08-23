حكومة بينيت - لابيد وإصلاح العلاقات الأوروبية الإسرائيلية (1) - نهاد ابو غوش

2021/08/23 | 18:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#نهاد_ابو_غوش نهاد أبو غوشبعد حقبة طويلة من القطيعة وشبه القطيعة، والتوترات السياسية الأوروبية الإسرائيلية التي ميّزت فترات رئاسة بنيامين نتنياهو للحكومة، دبّت الحياة من جديد في أوصال مؤسسات العلاقة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، من خلال انعقاد مجلس الشراكة، وهو المنتدى السياسي الرفيع بين إسرائيل ومؤسسات الاتحاد الأوروبي لأول مرة منذ عشر سنوات، ودعوة وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد إلى الاجتماع ال ......





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