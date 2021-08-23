أم تلتقط فيديو لفيضان هائل غمر الحي وأحاط بمنزلها بينما ابنتها تجلس على السطح

2021/08/23 | 18:31 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استطاعت والدة لطفلة صغيرة من التقاط مقطع فيديو لفيضان شديد أحاط بمنازل المنطقة في غضون دقائق وغمر كل شيء في طريقه، في ناشفيل بولاية تنيسي الأمريكية بينما كانت قد استطاعت وضع ابنتها على سطح المنزل تحسبا للأسوأ.

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