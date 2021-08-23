عمال كهرباء لبنان يعلنون اضرابهم لمدة أسبوع

2021/08/23 | 18:31 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة- واعأعلنت نقابة عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان، اليوم الإثنين، التزامها بالاضراب العام وعدم الحضور لمدة أسبوع. وذكرت النقابة في بيان مقتضب، أنه "عطفا على البيان الصادر عن اتحادي المصالح المستقلة والمؤسسات الخاصة والعامة، ستلتزم بالاضراب العام وعدم الحضور لمدة أسبوع ابتداء من غد الثلاثاء في 24 الحالي، ولغاية الاثنين المقبل في 30 الحالي ضمنا، مع تسيير المرفق العام بحدود الطوارىء والاعطال التي تستجد على العمل الفني المؤسساتي".

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