الشرطة تعثر على جثة شاب شنق نفسه داخل بستان في بعقوبة

2021/08/23 | 18:34 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أفاد مصدر أمني في محافظة ديالى، الاثنين، بانتحار شاب في بستان يعود لعائلته بمدينة بعقوبة.

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وقال المصدر لمراسل "ناس" في المحافظة، (23 آب 2021)، إن "شابا في مقتبل العمر عُثر عليه منتحراً بشنق نفسه في بستان يعود لعائلته بمنطقة (شفته) المحاذية لنهر ديالى في مدينة بعقوبة".

وأضاف المصدر أنه "تم نقل الجثة للطب العدلي، فيما بدأت الأجهزة الأمنية بفتح تحقيق لمعرفة بقية تفاصيل الحادثة ودوافع الانتحار وأسبابه".

وسجلت محافظة ديالى ارتفاعا ملحوظا في حالات ومحاولات الانتحار خلال الآونة الأخيرة، آخرها إنقاذ الشرطة لشابتين خلال 24 ساعة فقط حاولتا الانتحار برمي نفسيهما بنهر ديالى من أعلى الجسر الحديدي وسط بعقوبة خلال الاسبوع الماضي.

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