2021/08/23 | 18:36 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أكد البنتاغون مقتل عنصر في قوات الأمن الأفغانية وإصابة آخرين بتبادل لإطلاق النار صباح الاثنين في محيط مطار كابل، لافتا إلى أن الحادث لم يسفر عن إصابات بين القوات الأمريكية.وأوضح […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص البنتاغون يوضح ملابسات إطلاق النار في محيط مطار كابل المركز الخبري الوطني.

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